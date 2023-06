240 questions gratuites pour tester le code de la route 2023

Vous avez besoin d'obtenir votre examen du code de la route rapidement ? Grâce à Codeclic, révisez le code officiel 2023 grâce à ce test gratuit en ligne comportant 40 questions conformes à l'examen théorique.

Ce test se présente sur la forme d'un QCM et comporte les 10 thèmes de l'examen officiel 2023.

Pour obtenir votre code, il est nécessaire d'obtenir, au minimum, 35 bonnes réponses.

Les 10 thèmes du code

La circulation routière

Le conducteur

La route

Les autres usagers

Les notions diverses

Les premiers secours

Prendre et quitter son véhicule

La mécanique et les équipements

La sécurité du passager

L'environnement

Est-ce que le code va passer à 3 fautes ?

Contrairement à une idée répandue, le passage du code à 3 fautes n'est pour l'instant qu'une légende urbaine. En effet, il n'est pas prévu dans un futur proche que le nombre de fautes maximal autorisé à l'ETG (l'épreuve théorique générale du permis de conduire) soit abaissé de 5 à 3 fautes. Par conséquent, il convient de se rassurer et de garder à l'esprit qu'il est nécessaire de répondre correctement à un minimum de 35 questions (sur les 40 que comporte l'examen) pour obtenir le fameux sésame vous permettant ensuite de vous inscrire à l'épreuve pratique.

Comment obtenir le code de la route gratuitement ?

En 2023, il est impossible d'obtenir le code de la route gratuitement. Par contre, il est possible de faire d'importantes économies en révisant le code de la route en ligne au lieu de passer par une auto-école classique. Par exemple, Codeclic propose un test gratuit conforme à l'examen officiel 2023 ainsi que des cours en ligne. Par contre, il sera toujours nécessaire de débourser la somme de 30€ pour pouvoir s'inscrire en candidat libre dans des centres d'examen agréés, comme La Poste ou Objectif Code.

Comment réviser rapidement le code de la route ?

Il existe plusieurs méthodes pour apprendre le code de la route. Certaines personnes préfèrent lire un livre (comme le Code Rousseau) proposant des cours et des exercices, tandis que d'autres personnes opteront plutôt pour un entraînement basé uniquement sur des QCM. Cette dernière stratégie a l'avantage de mettre en avant de nombreuses situations en un minimum de temps, puisqu'il est possible d'enchaîner les séries. C'est donc un choix judicieux pour réviser rapidement son code.

Comment s'entraîner facilement au code ?

La méthode la plus rapide et la plus facile pour s'entraîner au code de la route est d'opter pour un apprentissage en ligne basé sur des tests. En effet, il est souvent possible d'enchaîner les séries et donc de pouvoir découvrir rapidement de très nombreuses situations identiques à celles de l'examen. Certains sites proposent en plus des questionnaires thématiques ou encore des tests difficiles. Un tableau indiquant la progression permet de travailler sur les points faibles.

1 - Apprentissage

La première étape quand on veut réviser le code de la route consiste à apprendre les bases du code. Pour cela, Codeclic propose un aide-mémoire comportant les 300 notions importantes à connaître. Vous pouvez imprimer cet aide-mémoire pour que celui-ci soit lisible plus facilement. Il est important de bien retenir les notions de base pour pouvoir avoir de solides connaissances : les différents panneaux, les règles élémentaires, les priorités, les différentes limitations de vitesse ou encore les feux à allumer dans différentes situations. L'apprentissage est l'étape la plus importante de votre parcours en vue d'obtenir votre examen !

2 - Entraînement

La deuxième étape consiste à vous entraîner. La base de Codeclic contient 3000 questions conformes à l'examen officiel du code de la route 2023. Il existe différents modes sur le site et vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux. Par exemple, le mode aléatoire sélectionne aléatoirement 40 questions dans la base de Codeclic. Il est également possible de s'entraîner sur un thème précis (par exemple les premiers secours). Enfin, chaque questionnaire peut être effectué soit en mode examen (avec ou sans chronomètre), soit en mode pédagogique (avec la réponse juste après chaque questions).

3 - Évaluation

La dernière étape consiste à évaluer votre niveau. C'est un point important car c'est cette évaluation qui va conditionner votre capacité à obtenir votre examen ou non. Pour rappel, il est nécessaire d'obtenir au moins 35 bonnes réponses sur les 40 questions que compte l'épreuve théorique du code. Codeclic vous aide à évaluer votre niveau grâce à une courbe de progression globale. De plus, il est également possible de connaître son niveau pour chaque thématique, de façon à pouvoir travailler les thèmes où la difficulté est plus élevée.

Combien de temps est valable le code ?

En 2023, l'examen du code de la route a une durée de validité de 5 ans. Pendant cette période, il est possible de se présenter au maximum 5 fois à l'épreuvre pratique du permis de conduire. Cela veut dire que si, malheureusement, vous échouez plus de 5 fois, il sera nécessaire de repasser l'épreuve du code de la route (l'ETG) dans un centre d'examen agréé pour un montant forfaitaire de 30€.

Est-ce que l'examen du code de la route est difficile ?

L'examen officiel du code de la route en France comporte 40 questions. Pour obtenir le code, il ne faut pas réaliser plus de 5 fautes. Bien que l'examen ne soit pas difficile, il est fortement recommandé de lire un cours et de s'entraîner grâce à des tests car certaines notions peuvent être complexes (par exemple les questions sur le véhicule, sur la vitesse ou encore sur la circulation). Il faut toujours penser à la sécurité car celle une notion importante du nouveau code de la route.

L'examen officiel 2023 du code

La base de l'examen officiel du code de la route en France comporte 1000 questions réparties en 10 thèmes.

L'examen actuel du code vise à rendre la route plus sûre en mettant l'accent sur de nouvelles notions comme la sécurité routière, le véhicule, les gestes de premiers secours, les notions de mécanique élémentaires ou la prise de conscience des risques à bord de son automobile.

Sésame vers le monde de la conduite, l'examen du code de la route est un passage indispensable pour pouvoir passer le permis de conduire (notamment le permis auto en conduite accompagnée ou en conduite supervisée) ou encore le brevet de sécurité routière et enfin avoir la chance de rouler en toute liberté. De plus, il est également nécessaire de repasser l'examen en cas de retrait de l'ensemble des points (sans possibilité de suivre un stage de récupation). Codeclic est également recommandé pour les personnes qui doivent passer l'attestation de sécurité routière grâce à sa formation en ligne, complémentaire à celle proposée par les écoles de conduite. Il existe différentes formules pour s'imprégner du cours de code (notamment l'apprentissage dans une école de conduite avec un moniteur) mais la moins onéreuse est d'acheter un livre de code 2023 (par exemple celui de Rousseau) puis de réviser le code en ligne, grâce à un site spécialisé conforme au code actuel. Tout comme Ornikar ou Code Rousseau, le site Codeclic, créé en 2004, propose pour un prix intéressant une formation complète et à jour avec de nombreux tests.



La conduite automobile ne s'improvise pas et cette méthode permettra au futur conducteur de pouvoir apprendre en ligne des notions difficiles comme les panneaux, la signalisation, la conduite sur autoroute, le stationnement, la distance d'arrêt, l'alcool, le freinage, la thématique du croisement, le marquage au sol ou encore le sens interdit. Une fois le permis probatoire obtenu, l'élève pourra ainsi circuler en toute sécurité à bord de son auto en suivant la réglementation en vigueur, en évitant les dangers et sans risquer un accident.